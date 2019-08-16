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До Дня незалежності запустять додаткові поїзди

Новини » Суспільство    16.08.2019 - 12:33
До Дня незалежності запустять додаткові поїзди
Ілюстративне фото (twitter.com/uz_gov_ua)

Додаткові поїзди курсуватимуть в чотирьох напрямках

До Дня незалежності України Укрзалізниця запустить 4 додаткових поїзди. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Додаткові поїзди курсуватимуть в таких напрямках: Київ-Львів, Покровськ-Харків, Київ-Дніпро і Суми-Вінниця.

"Додатковий поїзд № 755/756 Київ - Львів курсуватиме 23, 26 серпня зі Львова і 24, 27 серпня з Києва. Додатковий поїзд № 205 Покровськ - Харків здійснить рейси 24 і 26 серпня в обох напрямках. А поїзди № 237 Київ-Дніпро та № 779/780 Суми - Вінниця буде курсувати туди і назад 23 і 26 серпня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Укрзалізниці ввели зміни у правилах перевезення багажу. Тепер дозволено перевозити велосипеди в поїздах Інтерсіті та Інтерсіті +. До цього перевезення велосипедів дозволялася лише у нічних поїздах.

Також навесні Укрзалізниця потрапила в скандал з-за ремонту систем кондиціонування повітря у вагонах. Згідно з розслідування журналістів залізничники замовили ремонт старих кондиціонерів за ціною дорожче покупки нових. На ремонтні роботи в Укрзалізниці витратять 3,6 млн. грн.

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