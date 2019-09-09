Княжицкий: "слуги народа" планируют лишить украинский кинематограф дотаций из бюджета

Представители монобольшинства планируют лишить украинского кинопроизводителя возможности получать возмещение соответствующих расходов, то есть компенсаций из государственного бюджета, и предоставить такую возможность иностранным производителям. Об этом после заседания комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики написал народный депутат фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий на своей странице в Facebook, сообщает пресс-служба политсилы.

"Сегодня на заседании Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики "слуги народа" проголосовали за исключение из перечня субъектов, которые получают государственную поддержку в виде возврата квалифицированных расходов украинцев. Государство, по их мнению должно поддерживать иностранных продюсеров, а не украинских. Очевидно, это противоречит Конституции, логике, международной практике и гражданским чувствам. Благодарен тем, кто не голосовал за такое антиукраинское решение и тем членам правящей партии, кто голосовал за этот абсурд, но в выступлениях высказывал сомнения в его обоснованности", - отметил Княжицкий.

Фактически, данный законопроект противоречит норме Конституции о равных правах и противодействии дискриминации по любому признаку. А также закону "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно поддержки национального производителя кинопродукции. Он создает предпосылки замедления тенденции развития украинских фильмов. Со временем это может привести к полной потере их конкурентоспособности, ведь иностранные компании будут получать компенсации из украинского бюджета.

Парламентарий призвал монобольшинство не осуществлять шаги, которые негативно влияют на государственность и развитие украинской национальной идентичности.

Представители "Европейской солидарности" подали альтернативный законопроект с целью защиты украинского кинематографа. Но правящая партия, большинством в комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики, приняла решение о необходимости поддержать проект закона, защищающий иностранные компании вместо украинских.