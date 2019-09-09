ru
ua

Княжицький: "слуги народу" планують позбавити український кінематограф дотацій з бюджету

Новини » Політика   

Парламентар закликав монобільшість не здійснювати кроки, які негативно впливають на державність

Представники монобільшості планують позбавити українського кіновиробника можливості отримувати відшкодування кваліфікаційних витрат, тобто компенсацій з державного бюджету, і надати таку можливість іноземним виробникам. Про це після засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики написав народний депутат фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький на своїй сторінці в Facebook, повідомляє прес-служба політсили.

"Сьогодні на засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики "слуги народу" проголосували за виключення з переліку суб’єктів, які отримують державну підтримку у вигляді повернення кваліфікованих витрат українців. Держава, на їхню думку має підтримувати іноземних продюсерів, а не українських. Очевидно, це суперечить Конституції, логіці, міжнародній практиці і громадянським почуттям. Вдячний тим, хто не голосував за таке антиукраїнське рішення і тим членам правлячої партії, хто голосував за цей абсурд, але у виступах висловлював сумніви у його обґрунтованості", - наголосив Княжицький.

Фактично, даний законопроект протирічить нормі Конституції щодо рівних прав та протидії дискримінації за будь-якою ознакою. А також закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо підтримки національного виробника кінопродукції. Він створює передумови сповільнення тенденції розвитку українських фільмів. З часом це може призвести до повної втрати їх конкурентоздатності, адже іноземні компанії отримуватимуть компенсації з українського бюджету.

Парламентар закликав монобільшість не здійснювати кроки, які негативно впливають на державність, і розбудову української національної ідентичності.

Представники "Європейської солідарності" подали альтернативний законопроект з метою захисту українського кінематографа. Але правляча партія, більшістю в комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики, ухвалила рішення про необхідність підтримати проект закону, що захищає іноземні компанії замість українських.

Porsche презентував свій перший електромобіль Курс долара знизився на міжбанку
Читати всі новини