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Князев рассказал, когда назначит нового главу полиции Киевской области

Новости » Общество    23.06.2019 - 13:49
Князев рассказал, когда назначит нового главу полиции Киевской области
Фото: Сергей Князев (РБК-Украина)

Князев подпишет указ до конца недели

Нового главу полиции Киевской области назначат до конца недели. Об этом во время брифинга сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Князева, на протяжении недели он согласует назначение нового руководителя областной полиции с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, после чего подпишет соответствующий приказ.

"В течение недели ко мне прибудет исполняющий обязанности главы полиции Киевщины с докладом по окончанию служебного расследования. Мы определимся с превентивными мерами в отношении работы полиции в Переяславе и вообще полиции области. На этой неделе я должен согласовать назначения с министром. И подпишу приказ", - заявил он.

Кроме того, Князев добавил, что в деле об убийстве ребенка работниками Переяславской полиции есть и другие подозреваемые, кроме тех, которые были арестованы ранее.

"Количество людей, которых подозревает следствие, это не два человека. Двое людей были арестованы", - подчеркнул глава Нацполиции.

Напомним, ранее Национальная полиция назначила бывшего начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, которого отстранили в связи с убийством ребенка, начальником полицейских в составе операции Объединенных сил.

РБК-Украина писало, что после смерти 5-летнего мальчика вместе с Ценовым от выполнения служебных обязанностей также устранили руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевской области.

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Новости Украины Сергей КнязевПереяслав-Хмельницкий
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