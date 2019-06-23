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Князєв розповів, коли призначить нового главу поліції Київської області

Новини » Суспільство    23.06.2019 - 13:49
Князєв розповів, коли призначить нового главу поліції Київської області
Фото: Сергій Князєв (РБК-Україна)

Князєв підпише указ до кінця тижня

Нового главу поліції Київської області призначать до кінця тижня. Про це під час брифінгу повідомив очільник Національної поліції Сергій Князєв, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Князєва, впродовж тижня він узгодить призначення нового очільника обласної поліції з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, після чого підпише відповідний наказ.

"Впродовж тижня до мене прибуде виконуючий обов'язки глави поліції Київщини з доповіддю щодо закінчення службового розслідування. Ми визначимося з превентивними заходами щодо роботи поліції в Переяславі та взагалі поліції області. На цьому тижні я маю узгодити призначення з міністром. І підпишу наказ", - заявив він.

Крім того, Князєв додав, що у справі про вбивство дитини працівниками Переяславської поліції є ще й інші підозрювані, окрім тих, що були заарештовані раніше.

"Кількість осіб, яких підозрює слідство, це не дві людини. Дві людини були заарештовані", - наголосив глава Нацполіції.

Нагадаємо, раніше Національна поліція призначила колишнього начальника поліції Київської області Дмитра Ценова, якого відсторонили у зв'язку з вбивством дитини, головою поліцейських у складі операції Об'єднаних сил.

РБК-Україна писало, що після смерті 5-річного хлопчика разом з Ценовим від виконання службових обов'язків також усунули керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київської області.

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