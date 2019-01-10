Князев: на причастность к нападению на Гандзюк проверяли несколько сотен человек

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Князев отметил, что на момент передачи дела Гандзюк в СБУ были арестованы 5 человек

На причастность к нападению на активиску Екатерину Гандзюк проверяли несколько сотен человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Национальной полиции Украины изданию "Українські новини".

Князев отметил, что Нацполиция расследовала дело Гандзюк пока генпрокурор не принял решение передать его в СБУ.

"На момент передачи дела были арестованы 5 человек. Все звенья исполнителей - соисполнителей - организаторов - соорганизаторов были установлены. Также были установлены подстрекатели, некоторые и привлечены к ответственности", - заявил Князев.

Глава Нацполиции также отметил, что не было официального свидетельства, что офицер полиции "прикрывал" своей должностью, действиями или бездействием кого-то.

"Так совпало, что передача дела в другой правоохранительный орган и смерть госпожи Гандзюк привели к следующему витку расследования...В отношении лиц, которые проверялись на причастность к этому преступлению. Я вам хочу сказать больше, несколько сотен жителей этого региона проверялись нами на причастность к совершению этого преступления, к соучастию", - добавил он.

Он также добавил, что в 2018 году было много аналогичных преступлений, объектами нападений которых были общественные активисты.

"Когда мне доложили по делу Гандзюк, какая есть перспектива и какие возможные трудности, то было принято решение - обезопасить себя и передать дело на уровень выше, в Главное следственное управление Службы безопасности Украины. Таким образом мы защитили полицейских от возможного воздействия правонарушителей", - сказал он.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что знает фамилию того, кто заказал убийство Гандзюк. Вместе с тем, он отметил, что заказчик будет назван, когда будет достаточно доказательств.

Отметим, ранее мэр Херсона Владимир Миколаенко передал представителям Службы безопасности Украины фамилию лица, которое Гандзюк считала заказчиком нападения на нее.