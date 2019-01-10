ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Князєв: на причетність до нападу на Гандзюк перевіряли кілька сотень людей

Новини » Надзвичайні події    10.01.2019 - 14:59
Князєв: на причетність до нападу на Гандзюк перевіряли кілька сотень людей
Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Князєв зазначив, що на момент передачі справи Гандзюк в СБУ було заарештовано 5 осіб

На причетність до нападу на активиску Катерину Гандзюк перевіряли кілька сотень людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Національної поліції України виданню "Українські новини".

Князєв зазначив, що Нацполіція розслідувала справу Гандзюк поки генпрокурор не прийняв рішення передати її в СБУ.

"На момент передачі справи було заарештовано 5 осіб. Всі ланки виконавців - співвиконавців - організаторів - співорганізаторів були встановлені. Також були встановлені підбурювачі, деякі і притягнуті до відповідальності", - заявив Князєв.

Голова Нацполіції також зазначив, що не було офіційного свідоцтва, що офіцер поліції "прикривав" своєю посадою, діями або бездіяльністю когось.

"Так співпало, що передача справи в інший правоохоронний орган і смерть пані Гандзюк привели до наступного витка розслідування...Щодо осіб, які перевірялися на причетність до цього злочину. Я вам хочу сказати більше, кілька сотень жителів цього регіону нами перевірялися на причетність до скоєння цього злочину, до співучасті", - додав він.

Він також додав, що в 2018 році було багато аналогічних злочинів, об'єктами нападів яких були громадські активісти.

"Коли мені доповіли по справі Гандзюк, яка є перспектива і які можливі труднощі, то було прийнято рішення - убезпечити себе і передати справу на рівень вище, у Головне слідче управління Служби безпеки України. Таким чином ми захистили поліцейських від можливого впливу правопорушників", - сказав він.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що знає прізвище того, хто замовив вбивство Гандзюк. Разом з тим, він зазначив, що замовник буде названий, коли буде достатньо доказів.

Зазначимо, раніше мер Херсона Володимир Миколаєнко передав представникам Служби безпеки України прізвище особи, яку Гандзюк вважала замовником нападу на неї.

Князєв розповів про хід розслідування вбивства Шеремета ДБР відмовилося реєструвати кримінальну справу проти Луценка
Новини України Сергій КнязєвКатерина Гандзюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся