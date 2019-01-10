Князєв: на причетність до нападу на Гандзюк перевіряли кілька сотень людей

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Князєв зазначив, що на момент передачі справи Гандзюк в СБУ було заарештовано 5 осіб

На причетність до нападу на активиску Катерину Гандзюк перевіряли кілька сотень людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Національної поліції України виданню "Українські новини".

Князєв зазначив, що Нацполіція розслідувала справу Гандзюк поки генпрокурор не прийняв рішення передати її в СБУ.

"На момент передачі справи було заарештовано 5 осіб. Всі ланки виконавців - співвиконавців - організаторів - співорганізаторів були встановлені. Також були встановлені підбурювачі, деякі і притягнуті до відповідальності", - заявив Князєв.

Голова Нацполіції також зазначив, що не було офіційного свідоцтва, що офіцер поліції "прикривав" своєю посадою, діями або бездіяльністю когось.

"Так співпало, що передача справи в інший правоохоронний орган і смерть пані Гандзюк привели до наступного витка розслідування...Щодо осіб, які перевірялися на причетність до цього злочину. Я вам хочу сказати більше, кілька сотень жителів цього регіону нами перевірялися на причетність до скоєння цього злочину, до співучасті", - додав він.

Він також додав, що в 2018 році було багато аналогічних злочинів, об'єктами нападів яких були громадські активісти.

"Коли мені доповіли по справі Гандзюк, яка є перспектива і які можливі труднощі, то було прийнято рішення - убезпечити себе і передати справу на рівень вище, у Головне слідче управління Служби безпеки України. Таким чином ми захистили поліцейських від можливого впливу правопорушників", - сказав він.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що знає прізвище того, хто замовив вбивство Гандзюк. Разом з тим, він зазначив, що замовник буде названий, коли буде достатньо доказів.

Зазначимо, раніше мер Херсона Володимир Миколаєнко передав представникам Служби безпеки України прізвище особи, яку Гандзюк вважала замовником нападу на неї.