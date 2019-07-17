Назначен новый глава полиции Киевской области

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев представил нового руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По информации Нацполиции, до этого Небытов занимал должность заместителя начальника областного управления полиции.

"Решение о назначении нового руководителя полиции Киевской области было принято после завершения служебного расследования по факту трагической гибели 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщает Нацполиция.

Также, по результатам полицейского расследования привлечено к ответственности 12 сотрудников полиции. Из них 6 руководителей районного отдела полиции уволены с должностей. Руководители управления превентивной деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, 1 июня нетрезвые правоохранители в Переяславе-Хмельницком решили пострелять по металлическим банкам. В результате стрельбы они попали в 5-летнего мальчика, который в это время играл на детской площадке. 3 июня мальчик скончался в больнице.

Кроме того, после смерти мальчика в Киеве 3 июня более сотни активистов собралась под зданием Министерства внутренних дел с требованием наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика.

Сегодня РБК-Украина сообщило, что в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком появился третий подозреваемый. Сообщается, что следствие до сих пор не установило, кто именно из троих подозреваемых убил ребенка.