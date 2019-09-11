Глава Нацполиции представил своего нового заместителя

Глава Национальной полиции Сергей Князев представил нового руководителя Главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкиридзе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Сообщается, что заместителем председателя Нацполиции - начальником Главного следственного управления стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе.

Отметим, в руководящем составе Национальной полиции Украины готовятся кадровые перестановки, три заместителя главы ведомства Сергея Князева будут уволены. Декларации перед увольнением подали заместитель главы НПУ - начальник Главного следственного управления, генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад, заместитель председателя НПУ - начальник Департамента защиты экономики, генерал полиции третьего ранга Игорь Купранец, а также первый заместитель председателя НПУ - начальник криминальной полиции, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце августа начальники четырех областных Главных управлений Национальной полиции были уволены со своих должностей. Решение принято руководством Нацполиции согласно выводам расширенного заседания коллегии МВД Украины.