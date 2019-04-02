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Князев поручил подготовить полицию ко второму туру выборов

Новости » Выборы 2019    02.04.2019 - 14:59
Князев поручил подготовить полицию ко второму туру выборов
Фото: Сергей Князев (npu.gov.ua)

До второго тура выборов 2019 продлится усиленный режим работы полиции

Ко второму туру выборов 2019 полиция должна приготовить расчеты сил и средств для охраны общественного порядка. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает пресс-служба полиции

По его словам, полиция на выходных прошла очередной тест на зрелость.

"Одновременно замечу, что менее чем через три недели состоится второй тур. Ставлю задачу руководителям территориальных подразделений обеспечить проведение качественных расчетов во избежание всех нюансов и недоработок первого тура", - подчеркнул Князев.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что после первого тура выборов 2019 нет предпосылок для массовых беспорядков.

"Анализируя всю широкую информацию по стране, которую мы имеем, я не вижу, чтобы кто-то готовился или имел ресурс для дестабилизации ситуации", - отметил он.

В то же время министр спрогнозировал "жесткий" второй тур. По его мнению, второй тур будет более жестким из-за поляризации кандидатов, в частности, из-за реплик, которыми обменялись в адрес друг друга Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

 

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