Князев назначил руководителя Нацполиции Ивано-Франковской области

Владимир Голубош назначен руководителем полиции в Ивано-Франковской области
Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев 9 июня представил нового начальника полиции Ивано-Франковской области Владимира Голубоша. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нациполиции в области.
Ранее он занимал должность заместителя начальника главного управления Нацполиции в Хмельницкой области и вместе с тем руководителя криминальной полиции.
Голова Нацполіції Сергій Князєв представив нового начальника прикарпатської поліції Володимира ГолубошаОпубліковано Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області 9 червня 2018 р.
Напомним, в Николаеве в четверг, 3 мая, глава Нацполиции Украины Сергей Князев представил нового начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковника Александра Анохина.