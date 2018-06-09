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Князев назначил руководителя Нацполиции Ивано-Франковской области

НовостиОбщество    09.06.2018 - 15:35
Фото: Владимир Голубош hm.npu.gov.ua)
Фото: Владимир Голубош hm.npu.gov.ua)

Владимир Голубош назначен руководителем полиции в Ивано-Франковской области

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев 9 июня представил нового начальника полиции Ивано-Франковской области Владимира Голубоша. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нациполиции в области.

Ранее он занимал должность заместителя начальника главного управления Нацполиции в Хмельницкой области и вместе с тем руководителя криминальной полиции.

 

Голова Нацполіції Сергій Князєв представив нового начальника прикарпатської поліції Володимира Голубоша

Опубліковано Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області 9 червня 2018 р.

Напомним, в Николаеве в четверг, 3 мая, глава Нацполиции Украины Сергей Князев представил нового начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковника Александра Анохина. 

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Теги публикации: полиция, Сергей Князев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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