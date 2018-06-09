Князєв призначив керівника Нацполіції Івано-Франківської області

Володимир Голубош призначений керівником поліції в Івано-Франківській області

Голова Національної поліції України Сергій Князєв 9 червня представив нового начальника поліції Івано-Франківській області Володимира Голубоша. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нациполіції в області.

Раніше він обіймав посаду заступника начальника головного управління Нацполіції в Хмельницькій області і разом з тим керівника кримінальної поліції.

Голова Нацполіції Сергій В.князєв представивши нового начальника прикарпатської поліції Володимира Голубоша Опубліковано Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області 9 червня 2018 р.

Нагадаємо, в Миколаєві в четвер, 3 травня, голова Нацполіції України Сергій Князєв представив нового начальника Головного управління Нацполіції в Миколаївській області полковника Олександра Анохіна.