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Князєв призначив керівника Нацполіції Івано-Франківської області

НовиниСуспільство    09.06.2018 - 15:35
Фото: Володимир Голубош hm.npu.gov.ua)
Фото: Володимир Голубош hm.npu.gov.ua)

Володимир Голубош призначений керівником поліції в Івано-Франківській області

Голова Національної поліції України Сергій Князєв 9 червня представив нового начальника поліції Івано-Франківській області Володимира Голубоша. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нациполіції в області.

Раніше він обіймав посаду заступника начальника головного управління Нацполіції в Хмельницькій області і разом з тим керівника кримінальної поліції.

 

Голова Нацполіції Сергій В.князєв представивши нового начальника прикарпатської поліції Володимира Голубоша

Опубліковано Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області 9 червня 2018 р.

Нагадаємо, в Миколаєві в четвер, 3 травня, голова Нацполіції України Сергій Князєв представив нового начальника Головного управління Нацполіції в Миколаївській області полковника Олександра Анохіна.

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Теги публікації: полиция, Сергій Князєв  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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