Князєв призначив нового керівника поліції Хмельницької області

Фото: Анатолій Щадило (mvs.gov.ua)

Нового керівника представив заступник голови Нацполиции

У четвер, 12 вересня, заступник голови Нацполиции Ігор Клименко представив нового начальника Національної поліції у Хмельницькій області Анатолія Щадила. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що Щадило призначений указом глави Нацполиції Сергія Князєва. Він має звання полковника, раніше працював старшим інспектором тренінгового центру в поліції Київської області.

Заступник голови Нацполиції Ігор Клименко зазначив, що головним критерієм оцінки його діяльності на посаді начальника ГУНП буде рівень довіри населення до поліції.

З декларації Щадило за 2018 рік слідує, що у нього є заощадження на суму 50 тис. доларів і 120 тис. гривень. Крім того, на Щадило і його родичів оформлені кілька автомобілів і шість квартир у Києві, а також земельні ділянки у Бориспільському районі.

Нагадаємо, раніше голова Національної поліції Сергій Князєв представив нового керівника Головного слідчого управління Нацполиції Максима Цуцкірідзе.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці серпня начальники чотирьох обласних Національної поліції були звільнені зі своїх посад. Рішення прийнято керівництвом Нацполиції згідно з висновками розширеного засідання колегії МВС України.