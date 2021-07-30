ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Данилов: государство потеряло 16 тысяч км газовых сетей, этим займется СНБО

Новина українською →
Пятница 30 июля 2021 19:02
Данилов: государство потеряло 16 тысяч км газовых сетей, этим займется СНБО Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина потеряла почти 17 тысяч километров газораспределительных сетей. Они перешли в частную собственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Мы обратили внимание на состояние в газораспределительных сетях. Должны констатировать, что государство странным образом потеряла 16 920 км сетей, перешедших в частную собственность. И мы не видим оснований, сейчас этим не заниматься", - заявил он.

По словам Данилова, одна из компаний владеет 70% облгазов, которая непосредственно имеет отношение к украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.

"Мы этим вопросом будем заниматься, согласно решению СНБО. Дадим поручение Кабмину, чтобы проверял соблюдение законодательства", - подчеркнул секретарь СНБО.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Алексей Данилов Газ
NEWS
Резников назвал условие для имплементации "формулы Штайнмайера"
Резников назвал условие для имплементации "формулы Штайнмайера"
DAILY
Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета