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КНУ Шевченко планирует возобновить обучение студентов со следующей недели

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Киев, Вторник 29 марта 2022 11:05
КНУ Шевченко планирует возобновить обучение студентов со следующей недели Фото: КНУ Шевченко возобновляет обучение студентов со следующей недели (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко планирует возобновить образовательный процесс. Он может начаться со следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы КГГА Константина Усова в Telegram.

При этом КНУ планирует начать принимать студентов из других учебных заведений которые остались в зонах проведения боевых действий.

В то же время ректор университета Владимир Бугров призвал способствовать асинхронному формату обучения для тех, у кого сейчас нет устойчивой связи.

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