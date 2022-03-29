ru ua
Вт, 29 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

КНУ Шевченко планує відновити навчання студентів з наступного тижня

Новость на русском →
Київ, Вівторок 29 березня 2022 11:05
КНУ Шевченко планує відновити навчання студентів з наступного тижня Фото: КНУ Шевченко відновлює навчання студентів з наступного тижня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка планує відновити освітній процес. Він може початися з наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови КМДА Костянтина Усова в Telegram.

При цьому КНУ планує почати приймати студентів з інших навчальних закладів які залишилися в зонах проведення бойових дій.

У той же час ректор університету Володимир Бугров закликав сприяти асинхронному формату навчання для тих, у кого зараз немає стійкого зв'язку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Новий раунд. Чого чекати від переговорів України і Росії в Стамбулі