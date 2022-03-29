КНУ Шевченко планує відновити навчання студентів з наступного тижня
Фото: КНУ Шевченко відновлює навчання студентів з наступного тижня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка планує відновити освітній процес. Він може початися з наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови КМДА Костянтина Усова в Telegram.
При цьому КНУ планує почати приймати студентів з інших навчальних закладів які залишилися в зонах проведення бойових дій.
У той же час ректор університету Володимир Бугров закликав сприяти асинхронному формату навчання для тих, у кого зараз немає стійкого зв'язку.
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