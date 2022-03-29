КНУ Шевченко планує відновити навчання студентів з наступного тижня

Київський національний університет імені Тараса Шевченка планує відновити освітній процес. Він може початися з наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови КМДА Костянтина Усова в Telegram .

При цьому КНУ планує почати приймати студентів з інших навчальних закладів які залишилися в зонах проведення бойових дій.

У той же час ректор університету Володимир Бугров закликав сприяти асинхронному формату навчання для тих, у кого зараз немає стійкого зв'язку.