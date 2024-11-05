КНУ імені Тараса Шевченка забороняє використовувати Telegram: деталі

Що відомо про заборону використання Telegram у КНУ

Згідно з наказом ректора КНУ імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова, в університеті (як на об'єкті критичної інфраструктури), обмежать використання Telegram на службових пристроях.

Встановлення та використання цього месенджера (або його веб-версії) забороняється з 11 листопада 2024 року.

У документі уточнюється, що використання всіх наявних облікових записів Telegram (каналів, ботів тощо) потрібно припинити невідкладно.

При цьому з веб-сайтів та облікових записів (акаунтів) усіх структурних підрозділів КНУ потрібно видалити посилання на них.

Контроль за обмеженням використання каналів університету з використанням Telegram покладається на проректора з науково-педагогічної роботи (зв'язків із громадськістю) Олену Добржанську.

Наказ ректора КНУ (скриншот: t.me/+M71iphc-uxozNTNi)

Тим часом на Facebook-сторінці КНУ запустили опитування - хто і куди планує "мігрувати" після блокування Telegram.

"Тема закриття Telegram проговорюється в Україні не вперше. Нині актуальність і реальність цього досягла своєї вершини. Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО України схвалив рішення про обмеження використання месенджера Telegram. Це стосується і сфери вищої освіти зокрема", - йдеться у дописі.

З огляду на це підписників запитують: "Що розглядаєте для себе альтернативою Telegram?".

Допис КНУ (скриншот: facebook.com/kyiv.university)