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КНУ імені Тараса Шевченка забороняє використовувати Telegram: деталі

КНУ імені Тараса Шевченка забороняє Telegram (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Київський національний університет (КНУ) імені Тараса Шевченка відмовляється від використання багатоплатформового месенджера Telegram.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію "Інсайдер UA".

Що відомо про заборону використання Telegram у КНУ

Згідно з наказом ректора КНУ імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова, в університеті (як на об'єкті критичної інфраструктури), обмежать використання Telegram на службових пристроях.

Встановлення та використання цього месенджера (або його веб-версії) забороняється з 11 листопада 2024 року.

У документі уточнюється, що використання всіх наявних облікових записів Telegram (каналів, ботів тощо) потрібно припинити невідкладно.

При цьому з веб-сайтів та облікових записів (акаунтів) усіх структурних підрозділів КНУ потрібно видалити посилання на них.

Контроль за обмеженням використання каналів університету з використанням  Telegram покладається на проректора з науково-педагогічної роботи (зв'язків із громадськістю) Олену Добржанську.

Наказ ректора КНУ (скриншот: t.me/+M71iphc-uxozNTNi)

Тим часом на Facebook-сторінці КНУ запустили опитування - хто і куди планує "мігрувати" після блокування Telegram.

"Тема закриття Telegram проговорюється в Україні не вперше. Нині актуальність і реальність цього досягла своєї вершини. Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО України схвалив рішення про обмеження використання месенджера Telegram. Це стосується і сфери вищої освіти зокрема", - йдеться у дописі.

З огляду на це підписників запитують: "Що розглядаєте для себе альтернативою Telegram?".

Допис КНУ (скриншот: facebook.com/kyiv.university)

Telegram в Україні

Нагадаємо, багатоплатформовий месенджер Telegram був заснований у серпні 2013 року російським підприємцем Павлом Дуровим (який є також засновником підсанкційної російської соціальної мережі "ВКонтакте").

Раніше голова комітету ВРУ з питань свободи слова Ярослав Юрчишин розповідав, що інформація з месенджера може видаватись секретним службам РФ, тож якщо витік інформації підтвердиться, Україна може заблокувати Telegram.

Згодом спікер парламенту Руслан Стефанчук попередив українців про фейковий акаунт у Telegram і попросив не відповідати на повідомлення з нібито його акаунта, адже він давно не користується цим месенджером.

7 жовтня стало відомо, що використання Telegram обмежать у Верховній Раді (за рекомендацією Ради національної безпеки та оборони України). Водночас українцям пояснили, що "це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях".

Повідомлялося також, що питання заборони Telegram планує розглянути Полтавська обласна рада (оскільки члени депутатської комісії з питань регламенту одноголосно виступили з рекомендацією заборонити цей месенджер).

9 жовтня особливий порядок доступу до Telegram запровадила Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення.

Крім того, у Нацраді висловили сподівання, що невдовзі цей месенджер буде повністю заблокований у нашій країні (як це було з "ВКонтакте" та низкою інших підсанкційних ресурсів).

Наприкінці жовтня стало відомо, що на тлі рекомендацій МОН використання Telegram заборонили у Чернівецькому національному університеті (ЧНУ) імені Юрія Федьковича.

1 листопада заборону на використання Telegram запровадили також у Національному авіаційному університеті (згідно з наказом МОН №574/од про обмеження використання Telegram у службових комунікаціях від 31.10.2024).

Читайте також, як українці ставляться до заборони Telegram.

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