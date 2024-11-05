КНУ імені Тараса Шевченка забороняє використовувати Telegram: деталі

Київський національний університет (КНУ) імені Тараса Шевченка відмовляється від використання багатоплатформового месенджера Telegram.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію "Інсайдер UA".
Згідно з наказом ректора КНУ імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова, в університеті (як на об'єкті критичної інфраструктури), обмежать використання Telegram на службових пристроях.
Встановлення та використання цього месенджера (або його веб-версії) забороняється з 11 листопада 2024 року.
У документі уточнюється, що використання всіх наявних облікових записів Telegram (каналів, ботів тощо) потрібно припинити невідкладно.
При цьому з веб-сайтів та облікових записів (акаунтів) усіх структурних підрозділів КНУ потрібно видалити посилання на них.
Контроль за обмеженням використання каналів університету з використанням Telegram покладається на проректора з науково-педагогічної роботи (зв'язків із громадськістю) Олену Добржанську.
Наказ ректора КНУ (скриншот: t.me/+M71iphc-uxozNTNi)
Тим часом на Facebook-сторінці КНУ запустили опитування - хто і куди планує "мігрувати" після блокування Telegram.
"Тема закриття Telegram проговорюється в Україні не вперше. Нині актуальність і реальність цього досягла своєї вершини. Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО України схвалив рішення про обмеження використання месенджера Telegram. Це стосується і сфери вищої освіти зокрема", - йдеться у дописі.
З огляду на це підписників запитують: "Що розглядаєте для себе альтернативою Telegram?".
Допис КНУ (скриншот: facebook.com/kyiv.university)
Нагадаємо, багатоплатформовий месенджер Telegram був заснований у серпні 2013 року російським підприємцем Павлом Дуровим (який є також засновником підсанкційної російської соціальної мережі "ВКонтакте").
Раніше голова комітету ВРУ з питань свободи слова Ярослав Юрчишин розповідав, що інформація з месенджера може видаватись секретним службам РФ, тож якщо витік інформації підтвердиться, Україна може заблокувати Telegram.
Згодом спікер парламенту Руслан Стефанчук попередив українців про фейковий акаунт у Telegram і попросив не відповідати на повідомлення з нібито його акаунта, адже він давно не користується цим месенджером.
7 жовтня стало відомо, що використання Telegram обмежать у Верховній Раді (за рекомендацією Ради національної безпеки та оборони України). Водночас українцям пояснили, що "це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях".
Повідомлялося також, що питання заборони Telegram планує розглянути Полтавська обласна рада (оскільки члени депутатської комісії з питань регламенту одноголосно виступили з рекомендацією заборонити цей месенджер).
9 жовтня особливий порядок доступу до Telegram запровадила Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення.
Крім того, у Нацраді висловили сподівання, що невдовзі цей месенджер буде повністю заблокований у нашій країні (як це було з "ВКонтакте" та низкою інших підсанкційних ресурсів).
Наприкінці жовтня стало відомо, що на тлі рекомендацій МОН використання Telegram заборонили у Чернівецькому національному університеті (ЧНУ) імені Юрія Федьковича.
1 листопада заборону на використання Telegram запровадили також у Національному авіаційному університеті (згідно з наказом МОН №574/од про обмеження використання Telegram у службових комунікаціях від 31.10.2024).
Читайте також, як українці ставляться до заборони Telegram.
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