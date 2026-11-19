Згідно з документом, із 25 січня до 27 лютого 2027 року включно навчальні заняття проводитимуть із використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Чому університет змінює формат навчання

Рішення ухвалили з огляду на безпекову ситуацію в Україні та можливі перебої з електро- і теплопостачанням узимку.

Університет пояснив, що такий формат дасть змогу студентам і викладачам продовжувати навчальний процес навіть за складних зимових умов і зменшить його залежність від можливих перебоїв у роботі міської інфраструктури.

Відповідні зміни до графіка навчального процесу на 2026-2027 навчальний рік затвердили наказом ректора Валерія Копійки від 17 листопада.