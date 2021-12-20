UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Не книги. Что украинцы покупают за "ковидную" тысячу

Автор: Анастасия Рокитна

Появились первые статистические данные по использованию тысячи за вакцинацию. Пока украинцы больше всего покупают билеты в кинотеатры.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал министра культуры Александра Ткаченко.

Первые три места по использованию денег - именно у культуры и креативных индустрий:

  1. кинотеатры,
  2. книжные лавки (небольшой отрыв)
  3. театральные продюсерские агентства.

По его словам, на 6-м месте музыкальные группы, на 10-м - производство и дистрибуция видеофильмов, на 11-м - туристические аттракционы и шоу.

"Те результаты, что есть сегодня - впечатляют. Надеюсь, помощь государства культуре и креативным индустриям через уплату услуг вакцинированными гражданами позволит пережить тяжелые времена пандемии", - отметил Ткаченко.

Он напомнил, что деньги можно потратить и на музеи.

Отметим, эти деньги можно потратить на:

  • железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;
  • билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;
  • билеты на концерты;
  • абонемент в спортзал;
  • товары в книжных магазинах.

Напомним, вакцинированные за рубежом украинцы также получат "ковидную" тысячу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация