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Без книги скарг. Українцям пояснили, як повідомити про погане обслуговування

Фото: в Україні вібмінили книги скарг (freepik com)
Автор: Каріна Левицька

Українцям пояснили, що робити, якщо у закладі порушують їхні права як споживачів. На сьогодні є два способи поскаржитися на погане обслуговування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспоживслужбу.

Ще з 2019 року постанова Кабінету міністрів скасувала обов'язкове ведення паперової книги скарг.

Наступного року також втратила чинність Інструкція про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства.

Однак Законом України "Про звернення громадян" передбачено, що громадяни мають право звернутися до підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності із зауваженнями, скаргами та пропозиціями.

Як подати скаргу

На сьогодні споживачі можуть надавати свої скарги та пропозиції закладам в такі способи:

  • відправити звернення в письмовому вигляді на поштову адресу суб’єкта господарювання;
  • телефонувати на гарячу лінію торговельного закладу чи закладу надання послуг;
  • залишати відгуки на офіційному вебсайті, сторінці в соціальних мережах чи в профілі в Картах Google торговельного закладу чи закладу надання послуг або на спеціалізованих незалежних вебсайтах з відгуками (форумах).

У випадку, якщо на скаргу адміністрація закладу не реагує або не вдалось досягти згоди споживач має право звернутися до територіальних органів Держпродспоживслужби за місцем проживання. Або направити офіційне звернення одним із наступних способів:

Нагадаємо, що ми розповідали про військового в Дніпрі, якого не пустили до ресторану через дрескод.

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