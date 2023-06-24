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Без книги жалоб. Украинцам объяснили, как сообщить о плохом обслуживании

Фото: в Украине отменили книги жалоб (freepik com)
Автор: Карина Левицкая

Украинцам объяснили, что делать, если в заведении нарушают их права как потребителей. На сегодня есть два способа пожаловаться на плохое обслуживание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпотребслужбу.

Еще с 2019 года постановление Кабинета министров упразднило обязательное ведение бумажной книги жалоб.

В следующем году также утратила силу Инструкция о Книге отзывов и предложений на предприятиях розничной торговли и в заведениях ресторанного хозяйства.

Однако Законом Украины "Об обращениях граждан" предусмотрено, что граждане имеют право обратиться к предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности с замечаниями, жалобами и предложениями.

Как подать жалобу

На сегодня потребители могут предоставлять свои жалобы и предложения заведениям в такие способы:

  • отправить обращение в письменном виде на почтовый адрес субъекта хозяйствования;
  • звонить на горячую линию торгового заведения или заведения предоставления услуг;
  • оставлять отзывы на официальном веб-сайте, странице в социальных сетях или в профиле в Картах Google торгового заведения или заведения предоставления услуг или на специализированных независимых сайтах с отзывами (форумах).

В случае, если на жалобу администрация заведения не реагирует или не удалось достичь согласия потребитель имеет право обратиться в территориальные органы Госпродпотребслужбы по месту жительства. Или направить официальное обращение одним из следующих способов:

  • заполнить форму на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы
  • воспользоваться чат-ботом в Telegram по ссылке
  • написать письмо на электронную почту econsumer-info@dpss.gov.ua

Напомним, что мы рассказывали о военном в Днепре, которого не пустили в ресторан из-за дрескода.

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