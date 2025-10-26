Книги на фронт і в лікарні: які проекти реалізують в Україні для військових і цивільних

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого розвиває низку проєктів, що об’єднують культуру, освіту та підтримку людей у найрізноманітніших життєвих обставинах - від фронту до лікарень і в’язниць.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів генеральний директор бібліотеки Олег Сербін.

За його словами, ініціатива "Бібліотека українського воїна" діє з 2015 року. Її мета - забезпечити захисників України якісною літературою.

"Ми співпрацюємо з волонтерами, видавництвами, культурними установами. Разом із концертними бригадами я особисто доставляю книжки на передову", - зазначає Сербін.

Як передають книжки військовим

Весною команда бібліотеки щовихідних відвідувала військових на Харківському, Сумському, Запорізькому, Лиманському та Курському напрямках. Крім того, у Навчальному центрі 150 ТРО вже працюють стаціонарні бібліотечні пункти.

У бібліотеки створено обмінний резервний фонд із 80 тисяч книжок, який постійно поповнюється завдяки дарувальникам, видавцям і пересічним українцям. Кожна військова частина може подати запит онлайн і безкоштовно отримати комплект літератури.

Попри війну, українські видавництва продовжують підтримувати ініціативу, хоч чимало з них постраждали від обстрілів, особливо у Харкові. Активно долучається видавництво "Ранок", яке передає книги навіть попри складнощі у галузі.

Ініціативи з поширення книжок

Олег Сербін також розповів про інші ініціативи - "Книга лікує" (для лікарень, зокрема "Охматдиту") та "Книга звільняє" (для пенітенціарних установ).

"Друкована книга справді допомагає відновленню - і фізичному, і духовному. Вона лікує, звільняє, надихає", - каже він.

Зазначимо, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого координує всеукраїнські книжкові проєкти, об’єднуючи державу, громадськість і волонтерів довкола культури читання.