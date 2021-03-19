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Книга о Стусе: Кипиани выиграл дело против Медведчука

Автор: Анастасия Рокитна

Журналист и историк Вахтанг Кипиани выиграл суд против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Иск касался книги "Дело Стуса".

Об этом Кипиани написал на своей странице в Facebook.

Суд разрешил распространять книгу о Стусе.

"Мы выиграли дело", - написал Кипиани.

Фото: книга историка (facebook.com/vakhtang.kipiani)

Апелляционный суд снял запрет на распространение книги. До этого Дарницкий районный суд по жалобе депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука запретил распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

Напомним, решение о запрете книги Дарницкий районный суд Киева принял 19 октября. После того историк подал апелляцию.

Отметим, Украина ввела санкции против Виктора Медведчука. Также санкции ввели против трех пророссийских телеканалов.

В результате, прекратили эфирное вещание телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также под управление государства вернули участок нефтепродуктопровода, который эксплуатировала связана с Медведчуком компания.

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Новости Украины Виктор МедведчукВасилий Стус
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