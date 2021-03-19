Книга о Стусе: Кипиани выиграл дело против Медведчука

Журналист и историк Вахтанг Кипиани выиграл суд против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Иск касался книги "Дело Стуса".
Об этом Кипиани написал на своей странице в Facebook.
Суд разрешил распространять книгу о Стусе.
"Мы выиграли дело", - написал Кипиани.
Апелляционный суд снял запрет на распространение книги. До этого Дарницкий районный суд по жалобе депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука запретил распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".
Напомним, решение о запрете книги Дарницкий районный суд Киева принял 19 октября. После того историк подал апелляцию.
Отметим, Украина ввела санкции против Виктора Медведчука. Также санкции ввели против трех пророссийских телеканалов.
В результате, прекратили эфирное вещание телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также под управление государства вернули участок нефтепродуктопровода, который эксплуатировала связана с Медведчуком компания.