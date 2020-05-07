ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кнесет схвалив закон про ротаційний уряд Нетаньяху і Ганца

Новини » Політика     07.05.2020 - 15:34
Кнесет схвалив закон про ротаційний уряд Нетаньяху і Ганца
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

Нетаньяху першим висуне свою кандидатуру

Парламент Ізраїлю схвалив закон про ротаційний уряд Біньяміна Нетаньяху і Бені Ганца. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що в остаточному третьому читанні прийнято поправку до закону, який встановлює порядок ротації в уряді національної єдності. Серед іншого, проголосували за продовження терміну повноважень Кнесету на рік - до 2024 року при тому, що коаліційна угода передбачала проведення парламентських виборів через 3 роки.

Також повідомляється, що прем'єр Нетаньяху тепер займеться збором підписів депутатів, щоб першим висунути кандидатуру на посаду голови уряду. Для цього йому необхідна підтримка 61 депутата.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ізраїльський суд дозволив Нетаньяху формувати уряд. Зокрема, Верховний суд не знайшов підстав для втручання у питання формування уряду, оскільки, незважаючи на звинувачення в корупції, у прем'єра є презумпція невинуватості.

Раніше Нетаньяху і лідер блоку "Кахоль Лаван" Бені Ганц підписали угоду про створення урядової коаліції, оскільки не змогли самостійно сформувати кабінет міністрів.

Ізраїль розробив пасивну вакцину від COVID-19 Нетаньяху представив план виходу Ізраїлю з карантину
Новини України НетаньяхуІзраїльправительство
News
On Top