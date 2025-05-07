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КНДР збільшила виробництво боєприпасів в чотири рази: Кім Чен Ін провів "інспекцію"

Середа 07 травня 2025 14:58
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КНДР збільшила виробництво боєприпасів в чотири рази: Кім Чен Ін провів "інспекцію" Фото: Кім Чен Ин (kremlin ru)
Автор: Владислава Ткаченко

Лідер КНДР Кім Чен Ін відвідав заводи Північної Кореї, де виробництво снарядів було збільшено в чотири рази. Він підкреслив важливість цього кроку для зміцнення бойової потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час візиту Кім похвалив завод, який збільшив виробництво "в чотири рази порівняно з середньорічним рівнем", зазначивши, що це "важливий крок для підвищення бойової потужності" збройних сил Північної Кореї.

Як повідомляли північнокорейські законодавці, Північна Корея постачала Росії "ракети та снаряди на мільярди доларів" для ведення війни в Україні, а також відправила близько 15 000 своїх військовослужбовців.

Ці поставки допомогли Росії зміцнити свої позиції на заході Курської області та стали ще одним кроком у зміцненні економічних та політичних зв'язків між двома країнами, які перебувають під міжнародними санкціями.

Ядерні погрози КНДР та Росії

Раніше ми писали про те, що російський диктатор Володимир Путін "запропонував" розширити список умов застосування ядерної зброї. Таким чином він намагається тиснути на західні країни та партнерів України.

Кім Чен Ин віддав наказ про повну готовність до застосування ядерної зброї, що забезпечить найбільш ефективну оборону країни.

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