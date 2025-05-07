КНДР увеличила производство боеприпасов в четыре раза: Ким Чен Ын провел "инспекцию"

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил заводы Северной Кореи, где производство снарядов было увеличено в четыре раза. Он подчеркнул важность этого шага для укрепления боевой мощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Во время визита Ким похвалил завод, который увеличил производство "в четыре раза по сравнению со среднегодовым уровнем", отметив, что это "важный шаг для повышения боевой мощи" вооруженных сил Северной Кореи.

Как сообщали северокорейские законодатели, Северная Корея поставляла России "ракеты и снаряды на миллиарды долларов" для ведения войны в Украине, а также отправила около 15 000 своих военнослужащих.

Эти поставки помогли России укрепить свои позиции на западе Курской области и стали еще одним шагом в укреплении экономических и политических связей между двумя странами, которые находятся под международными санкциями.