UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У КНДР заявили про випробування нової крилатої ракети

Фото: у КНДР заявили про випробування нової крилатої ракети (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Північна Корея заявила, що вчора, 24 січня, вперше провела випробувальний запуск нової стратегічної крилатої ракети під назвою "Пульхвасал-3-31".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Військові Південної Кореї заявили, що Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у напрямку Жовтого моря, але не надали жодних додаткових подробиць, включаючи відстань, на яку вони пролетіли.

Це був перший відомий запуск крилатої ракети Північною Кореєю з вересня минулого року, коли країна запустила дві крилаті ракети великої дальності з макетами ядерних боєголовок у бік Жовтого моря. Тоді Пхеньян заявив, що ракети пролетіли близько 1500 км.

Зазначається, що КНДР вперше провела випробувальні запуски крилатої ракети "Хвасал-1" у вересні 2021 року, а минулого року випробувала ракети "Хвасал-1" та "Хвасал-2", які, ймовірно, здатні нести тактичну ядерну зброю.

Що передувало

Учора стало відомо, що Північна Корея вкотре випустила кілька крилатих ракет у напрямку Жовтого моря. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що запуск серії ракет армією КНДР відбувся близько 7-ї години ранку за місцевим часом.

Також повідомлялося, що 15 січня ракетне управління КНДР провело випробування твердопаливної балістичної ракети середньої дальності, оснащеної гіперзвуковою маневреною керованою боєголовкою.

Також 5 січня КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських островів на західному кордоні – Епхендо та Пеньондо, що змусило евакуюватися мешканців островів. Ще 60 снарядів вона випустила і наступного дня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДРЮжная Корея