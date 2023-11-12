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КНДР заявила про зміцнення відносин з Росією, незважаючи на попередження

Фото: КНДР заявила про зміцнення відносин з Росією (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Північна Корея заявила, що її відносини з Росією будуть міцнішати, незважаючи на попередження США та інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Поставки з КНДР до Росії

Нагадаємо, Північна Корея відправила до Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів. Постачання розпочалось ще в серпні поточного року. В обмін на це РФ нібито допомагає КНДР розробками для повторного запуску військового супутника.

Однак, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, КНДР не зможе постійно постачати до Росії зброю для війни проти України.

Пізніше Блінкен заявив, що США поділяють занепокоєння Південної Кореї з приводу зростання військової співпраці між КНДР і Росією. Воно є "вулицею з двостороннім рухом", що включає потоки зброї та технічну підтримку.

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