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КНДР заявила об укреплении отношений с Россией, несмотря на предупреждения

Фото: КНДР заявила об укреплении отношений с Россией (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Северная Корея заявила, что ее отношения с Россией будут крепнуть, несмотря на предупреждения США и других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Поставки из КНДР в Россию

Напомним, Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов. Снабжение началось еще в августе текущего года. В обмен на это РФ якобы помогает КНДР разработкам для повторного запуска военного спутника.

Однако, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно поставлять в Россию оружие для войны против Украины.

Позже Блинкен заявил, что США разделяют обеспокоенность Южной Кореи по поводу роста военного сотрудничества между КНДР и Россией. Оно есть "улицей с двусторонним движением", включающая потоки оружия и техническую поддержку.

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