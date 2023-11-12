КНДР заявила об укреплении отношений с Россией, несмотря на предупреждения

Поставки из КНДР в Россию

Напомним, Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов. Снабжение началось еще в августе текущего года. В обмен на это РФ якобы помогает КНДР разработкам для повторного запуска военного спутника.

Однако, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно поставлять в Россию оружие для войны против Украины.

Позже Блинкен заявил, что США разделяют обеспокоенность Южной Кореи по поводу роста военного сотрудничества между КНДР и Россией. Оно есть "улицей с двусторонним движением", включающая потоки оружия и техническую поддержку.

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