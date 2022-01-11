КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

КНДР заявила, что провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Запуск состоялся 11 января.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Согласно его сведениям, испытания проходили в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Ракета пролетела 1 000 км и точно поразила цель.
В прошлую среду Пхеньян произвел первый запуск ракеты в этом году всего через несколько дней после того, как на ключевом собрании правящей Трудовой партии Кореи было заявлено о важности повышения обороноспособности.
Отметим, на этом фоне правительство Японии созвало экстренное заседание группы реагирования.
При этом незадолго до этого сообщения ЕС выступил с заявлением, в котором осудил пуски КНДР, но те, что были 5 января.