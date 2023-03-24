КНДР заявила, що провела випробування підводного дрона з ядерною боєголовкою

Північна Корея заявила про проведення випробувань нового підводного безпілотника з ядерною боєголовкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Безпілотна система "Хаіль" може використовуватись для неочікуваних атак, знищення морських ударних груп та оперативних портів шляхом створення "надмаштабної" радіоактивної хвилі за допомогою підводного вибуху.

Під час випробувань безпілотник знаходився у воді понад 59 годин на глибині від 80 до 150 метрів і вибухнув в водах біля східного узбережжя.

В КНДР заявили, що випробування проходять у відповідь на "ворожі навчання США та Південної Кореї".