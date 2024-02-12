КНДР заявила про розробку керованих снарядів для реактивних систем

Академія національної оборони Північної Кореї заявила про успішні випробування нового керованого снаряда для реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) та системи управління польотом. Новинка розроблена фахівцями установи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Північнокорейські військові в неділю, 11 лютого, випробували керовані снаряди до РСЗВ калібру 240 мм. Метою випробувань була перевірка їхніх бойових характеристик і оцінка точності ураження.

В Пхеньяні переконані, що це вдосконалення істотно посилить вогневу міць РСЗВ та допоможе переоцінити стратегічну цінність і корисність ракетної установки калібру 240 мм вбік зростання її ролі на полі бою.

КНДР тримає реактивні системи калібру 240-мм розгорнутими біля кордону з Південною Кореєю і погрожує у разі війни атакувати Сеул.

Південнокорейські військові підтвердили проведення у Північній Кореї стрільбищ з РСЗВ. Вони виявили ракетну систему Півночі, що стріляла в бік Жовтого моря з району біля західного портового міста Нампхо. Однак вони не оприлюднили цю інформацію для громадськості, оскільки повідомляють лише про запуски балістичних ракет чи іншої великої зброї.

Нинішнє випробування сталося на тлі поглиблення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном і високої імовірності того, що нові снаряди можуть бути експортовані до Росії для використання нею у війні проти України.

Снаряди калібру 240 мм

На думку деяких південнокорейських фахівців, удосконалений 240-мм снаряд може мати подвійне призначення. З практичної точки зору КНДР може продавати їх у Росію, а з політичної – використовувати для тиску на Південь.

240-мм боєприпаси можуть використовуватись у російських реактивних системах "Чебурашка" (БМ-24 розробки 1950-х років), однак цей калібр не є стандартним для російської армії. Вважається, що вони виготовлялися в одиничних екземплярах.

До повномасштабного вторгнення кілька цих РСЗВ перебували на озброєнні підрозділів так званого "1-го армійського корпусу" терористичної "ДНР". У російській пропаганді їх представляли як кустарний виріб, зроблений на тимчасово окупованій частині Донеччини.

Натомість армія КНДР має цілу лінійку РСЗВ під калібр 240-мм, ті ж самі БМ-24 та модернізовані зразки під індексами M-1985, M-1989 та M-1991.

Провокації Північної Кореї

Протягом останніх тижнів лідер КНДР Кім Чен Ин зробив низку заяв, які свідчать про його бажання та готовність розпочати війну з Південною Кореєю.

Зокрема, він закликав зміцнити військово-морські сили країни для "посилення підготовки до війни" та захисту морського суверенітету. А КНДР упродовж тижня провела три раунди запусків крилатих ракет, зокрема і тестові випробування нового стратегічного крилатого ракети, що запускається з підводного човна.

Днями Кім Чен Ин заявив про "законне право" знищити Південну Корею. Він знову погрожує своєму сусідові після того, як на початку року виключив концепцію мирного об'єднання з національної політики КНДР.

Водночас, ЗМІ пишуть і про те, що Пхеньян має вагому причину не розпалювати конфлікт, оскільки темпи зростання економіки Північної Кореї досягли найвищого рівня майже за десятиліття через продаж озброєнь Росії.

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