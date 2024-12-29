КНДР застосує "найжорсткішу" стратегію протидії США, - ЗМІ
Минулого тижня напередодні нового року відбулася ключова політична нарада правлячої партії Північної Кореї. Її провів глава КНДР Кім Чен Ин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
На зустрічі партійних і урядових чиновників було ухвалено рішення про те, що Північна Корея застосує "найжорсткішу" стратегію протидії Сполученим Штатам заради своєї безпеки і національних інтересів. Однак подробиць немає.
Також у публікації KCNA йдеться про те, що альянс між Південною Кореєю, США і Японією розширився до "ядерного військового блоку", а Південна Корея стала "антикомуністичним форпостом" США.
"Ця реальність ясно показує, в якому напрямку нам слід рухатися, що і як нам слід робити", - цитує Reuters звіт.
Також під час зустрічі закрита держава пообіцяла розвивати відносини з "дружніми" країнами. Крім того, Кім закликав до прогресу в галузі оборонної науки і технологій для зміцнення потенціалу стримування війни в країні.
Reuters додало, що такі зустрічі часто тривають кілька днів і останніми роками використовувалися для ухвалення ключових політичних рішень.
Нагадаємо, трохи більше тижня тому агентство Reuters писало, що у США стурбовані намірами Москви підтримати ядерну програму Північної Кореї. Це, своєю чергою, порушить тривалу кампанію ядерного роззброєння Корейського півострова.
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