КНДР допускает возобновление переговоров по денуклеаризации с США

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Предполагается, что переговоры между США и КНДР возобновятся очень скоро

В ходе американо-северокорейской рабочей встречи северокорейский чиновник заявил сотруднику Совета национальной безопасности США о возможности оживить переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил представитель Белого дома, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Он добавил, что предполагается, что такие переговоры возобновятся очень скоро.

Также сообщается, что официальный представитель США посетил Корейский полуостров и, в частности, - демилитаризованную зону, где 30 июня состоялась символическая встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

Напомним, 26 июля госсекретарь Майк Помпео заявил о возможном возобновлении переговоров о ядерном разоружении с Северной Кореей в самом скором времени. США ожидают от лидера КНДР Ким Чен Ына выполнения обещания о ядерном разоружении и по-прежнему убеждены в возможности движения вперед с помощью дипломатии.