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КНДР запустила неопознанную ракету в сторону Японского моря

Пуск ракеты в Северной Корее (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Северная Корея выпустила неопознанную ракету в сторону Японского моря со своего восточного побережья. Запуск ракеты зафиксировали военные Южной Кореи в среду. Пуск состоялся примерно через неделю после заявления Северной Кореи развивать свои ядерные силы с максимально возможной скоростью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Запуск, который знаменует собой 14-е крупное испытание оружия Северной Кореей в этом году, состоится за несколько дней до того, как должна состояться инаугурация нового президента Южной Кореи Юн Сук Ёля.

Подробности о ракете Южная Корея и Япония пока не раскрывают. В пресс-службе береговой охраны Японии лишь сообщили, что с высокой долей вероятности с территории Северной Кореи была запущена баллистическая ракета.

Напомним, ранее Северная Корея заявила об успешных испытаниях, которые улучшат тактические ядерные возможности страны.

Отметим, в середине апреля КНДР провела пуски двух ракет в сторону акватории Японского моря.

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Северная КореяКНДР