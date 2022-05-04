КНДР запустила неопознанную ракету в сторону Японского моря

Северная Корея выпустила неопознанную ракету в сторону Японского моря со своего восточного побережья. Запуск ракеты зафиксировали военные Южной Кореи в среду. Пуск состоялся примерно через неделю после заявления Северной Кореи развивать свои ядерные силы с максимально возможной скоростью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Запуск, который знаменует собой 14-е крупное испытание оружия Северной Кореей в этом году, состоится за несколько дней до того, как должна состояться инаугурация нового президента Южной Кореи Юн Сук Ёля.

Подробности о ракете Южная Корея и Япония пока не раскрывают. В пресс-службе береговой охраны Японии лишь сообщили, что с высокой долей вероятности с территории Северной Кореи была запущена баллистическая ракета.