ru ua
Ср, 04 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

КНДР запустила неопознанную ракету в сторону Японского моря

Новина українською →
Пхеньян, Среда 04 мая 2022 07:45
КНДР запустила неопознанную ракету в сторону Японского моря Пуск ракеты в Северной Корее (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Северная Корея выпустила неопознанную ракету в сторону Японского моря со своего восточного побережья. Запуск ракеты зафиксировали военные Южной Кореи в среду. Пуск состоялся примерно через неделю после заявления Северной Кореи развивать свои ядерные силы с максимально возможной скоростью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Запуск, который знаменует собой 14-е крупное испытание оружия Северной Кореей в этом году, состоится за несколько дней до того, как должна состояться инаугурация нового президента Южной Кореи Юн Сук Ёля.

Подробности о ракете Южная Корея и Япония пока не раскрывают. В пресс-службе береговой охраны Японии лишь сообщили, что с высокой долей вероятности с территории Северной Кореи была запущена баллистическая ракета.

Напомним, ранее Северная Корея заявила об успешных испытаниях, которые улучшат тактические ядерные возможности страны.

Отметим, в середине апреля КНДР провела пуски двух ракет в сторону акватории Японского моря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северная Корея КНДР
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны