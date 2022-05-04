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КНДР запустила непізнану ракету в бік Японського моря

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Пхеньян, Середа 04 травня 2022 07:45
КНДР запустила непізнану ракету в бік Японського моря Запуск ракети в Північній Кореї (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Північна Корея випустила непізнану ракету в бік Японського моря зі свого східного узбережжя. Запуск ракети зафіксували військові Південної Кореї в середу. Пуск відбувся приблизно через тиждень після заяви Північної Кореї розвивати свої ядерні сили з максимально можливою швидкістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Запуск, який знаменує собою 14-е велике випробування зброї Північною Кореєю в цьому році, відбудеться за кілька днів до того, як повинна відбутися інавгурація нового президента Південної Кореї Юнга.

Подробиці про ракету Південна Корея і Японія поки не розкривають. У прес-службі берегової охорони Японії лише повідомили, що з високою часткою ймовірності з території Північної Кореї була запущена балістична ракета.

Нагадаємо, раніше Північна Корея заявила про успішні випробування, які поліпшать тактичні ядерні можливості країни.

Відзначимо, в середині квітня КНДР провела пуски двох ракет у бік акваторії Японського моря.

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