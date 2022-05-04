КНДР запустила непізнану ракету в бік Японського моря

Північна Корея випустила непізнану ракету в бік Японського моря зі свого східного узбережжя. Запуск ракети зафіксували військові Південної Кореї в середу. Пуск відбувся приблизно через тиждень після заяви Північної Кореї розвивати свої ядерні сили з максимально можливою швидкістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Запуск, який знаменує собою 14-е велике випробування зброї Північною Кореєю в цьому році, відбудеться за кілька днів до того, як повинна відбутися інавгурація нового президента Південної Кореї Юнга.

Подробиці про ракету Південна Корея і Японія поки не розкривають. У прес-службі берегової охорони Японії лише повідомили, що з високою часткою ймовірності з території Північної Кореї була запущена балістична ракета.