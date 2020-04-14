КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Японского моря

Сегодня, 14 апреля, в КНДР запустили несколько крылатых ракет в направлении Японского моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Как сообщается, крылатые зенитные ракеты типа "воздух-земля" выпустили утром из районов вблизи города Мунчон в направление северо-востока, где они преодолели 150 км и упали в Японском море. Также неподалеку от места запуска ракет наблюдалась активность истребителей производства российской компании "Сухой".

Испытания прошли накануне дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, который является национальным праздником. Также они могли быть связанные по случаю парламентских выборов, которые должны пройти завтра.

Напомним, Северная Корея провела успешные испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки. Испытания прошли успешно, в ближайшее время установления планируют поставить в воинские части.

Кроме того, ранее сообщалось, что КНДР активизировала ракетные испытания в условиях пандемии коронавируса. Страна выпустила в океан две баллистические ракеты ближнего радиуса действия, что стало 8 и 9 запуском ракет в этом месяце.