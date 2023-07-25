ua ru
Вт, 25 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

КНДР запустила дві балістичні ракети у Японське море

Новость на русском →
Вівторок 25 липня 2023 06:11
КНДР запустила дві балістичні ракети у Японське море Фото: Північна Корея запустила дві балістичні ракети у Японське море (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності до Японського моря сьогодні вночі, 25 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

У рамках третього раунду пусків минулого тижня КНДР запустила ракети з району Пхеньяну. Повідомляється, що обидві ракети пролетіли близько 400 кілометрів, перш ніж приземлитися у водах на східному узбережжі Корейського півострова.

Запуски були здійснені через кілька годин після того, як військово-морський флот Південної Кореї повідомив, що другий атомний підводний човен США прибув у порт на острові Чеджу.

Минулого тижня USS Kentucky стала першим американським атомним підводним човном, що прибув до Південної Кореї з 1980-х років. Північна Корея відреагувала на її прибуття минулого тижня випробувальними пусками балістичних та крилатих ракет.

Запуски балістичних ракет КНДР

Північна Корея в рамках випробувань своєї ракетної зброї регулярно проводить пуски балістичних ракет у напрямку Японського моря. Так, 12 липня КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, а за день повторила випробування. США та Південна Корея засудили такі дії та провели навчання зі стратегічним бомбардувальником у відповідь.

Також повідомлялося, що 18 липня США вперше з 1980-х років направили до Південної Кореї атомний підводний човен класу "Огайо" USS Michigan з балістичними ракетами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Северная Корея
NEWS
ЗСУ досягли успіхів під час контрнаступу в Донецькій області: карти боїв ISW
ЗСУ досягли успіхів під час контрнаступу в Донецькій області: карти боїв ISW
DAILY
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року