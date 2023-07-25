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КНДР запустила две баллистические ракеты в Японское море

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Вторник 25 июля 2023 06:11
КНДР запустила две баллистические ракеты в Японское море Фото: Северная Корея запустила две баллистические ракеты в Японское море (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в Японское море сегодня ночью, 25 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

В рамках третьего раунда пусков с прошлой недели КНДР запустила ракеты из района Пхеньяна. Сообщается, что обе ракеты пролетели около 400 километров, прежде чем приземлиться в водах у восточного побережья Корейского полуострова.

Запуски были произведены через несколько часов после того, как военно-морской флот Южной Кореи сообщил, что вторая атомная подводная лодка США прибыла в порт на острове Чеджу.

На прошлой неделе USS Kentucky стала первой американской атомной подводной лодкой, прибывшей в Южную Корею с 1980-х годов. Северная Корея отреагировала на ее прибытие на прошлой неделе испытательными пусками баллистических и крылатых ракет.

Запуски баллистических ракет КНДР

Северная Корея в рамках испытаний своего ракетного оружия регулярно проводит пуски баллистических ракет в направлении Японского моря. Так, 12 июля КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, а через день повторила испытание. США и Южная Корея осудили такие действия и провели обучение со стратегическим бомбардировщиком в ответ.

Также сообщалось, что 18 июля США впервые с 1980-х годов направили в Южную Корею атомную подлодку класса "Огайо" USS Michigan с баллистическими ракетами.

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