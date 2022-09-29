КНДР запустила балістичну ракету на тлі візиту віцепрезидента США до Південної Кореї

Харісс відвідала Південну Корею, щоб підтримати союзника США, і на тлі побоювань, що КНДР збирається провести ядерне випробування - сьоме з 2006 року і перше з 2017 року.

Під час візиту віцепрезидент США Камала Харріс заявила, що Північна Корея є країною з "жорстокою диктатурою", незаконною програмою озброєнь і масовими порушеннями прав людини, виступивши з незвично різкою критикою під час відвідування міжкорейського кордону.

Харріс, яка вперше відвідала демілітаризовану зону, що розділяє дві Кореї, заявила, що добре озброєна прикордонна зона служить суворим нагадуванням про "кардинально різні шляхи", пройдені двома сторонами.

"У КНДР ми бачимо жорстоку диктатуру, нестримні порушення прав людини і незаконну програму озброєнь, яка загрожує миру і стабільності", - сказала Харріс.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати і весь світ прагнуть стабільного і мирного Корейського півострова, де КНДР більше не становить загрози.

Нагадаємо, раніше КНДР здійснила черговий ракетний запуск у бік акваторії Японського моря.

Крім того, Північна Корея проводить підготовку до того, щоб найближчим часом спустити на воду новий підводний ракетний човен.

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