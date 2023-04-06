У КНДР погрожують США та Південній Кореї ядерною війною та обіцяють відповідь на навчання

"Безрозсудна військово-конфронтаційна істерія США та їхніх послідовників щодо КНДР веде ситуацію на Корейському півострові до незворотної катастрофи... на межу ядерної війни", - сказав він.

При цьому Чхве Джу Хен додав, що влада Північної Кореї обов'язково відповідатимуть на навчання "наступальними діями", використовуючи своє військове стримування.

"Навчання перетворили Корейський півострів на величезний пороховий льох, який може бути підірваний будь-якої миті", - додав він.

Варто зауважити, що США разом з Південною Кореєю проводять спільні військові навчання біля Корейського півострова. Вони розпочалися на початку березня. У ході тренувань застосовують американський авіаносець та бомбардувальники B-1B та B-52.