RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В КНДР угрожают США и Южной Корее ядерной войной и обещают ответ на учения

Фото: в КНДР угрожают США и Южной Корее ядерной войной и обещают ответ на учения (voakorea.com)
Автор: Иван Носальский

В Северной Корее угрожают США и Южной Корее ядерной войной. Пхеньян недоволен военными совместными учениями двух стран.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил северокорейский "аналитик по международной безопасности" Чхве Джу Хен.

"Безрассудная военно-конфронтационная истерия США и их последователей в отношении КНДР ведет ситуацию на Корейском полуострове к необратимой катастрофе... на грань ядерной войны", - сказал он.

При этом Чхве Джу Хен добавил, что власти Северной Кореи обязательно ответят на учения “наступательными действиями”, используя свое военное сдерживание.

"Учения превратили Корейский полуостров в огромный пороховой погреб, который может быть взорван в любой момент", - добавил он.

Стоит заметить, что США вместе с Южной Кореей проводят совместные военные учения возле Корейского полуострова. Они начались в начале марта. В ходе тренировок применяют американский авианосец и бомбардировщики B-1B и B-52.

Напомним, несколько недель назад Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря у восточного побережья Корейского полуострова. Подобные провокационные действия Пхеньяна стали происходить все чаще.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЮжная КореяЯдерное оружиеСеверная Корея