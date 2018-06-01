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КНДР и Южная Корея возобновили переговоры на высшем уровне

НовостиПолитика    01.06.2018 - 10:07
Фото: лидеры Северной и Южной Кореи (flickr.com/koreanet)
Фото: лидеры Северной и Южной Кореи (flickr.com/koreanet)

Переговоры проходят в пограничной деревне Пханмунджом

Северная и Южная Корея сегодня, 1 июня 2018 года, возобновили переговоры на высшем уровне. Об этом пишет Associated Press.

Сообщается, что встреча проходит в пограничной деревне Пханмунджом. По данным Министерства объединения (Южная Корея), чиновники обменялись мнениями о создании отделения связи в северокорейском городе Кэсон, а также о совместном праздновании годовщины первого межкорейского саммита.

Кроме того, Сеул предложил провести переговоры о сокращении напряженности на границе, а также о привлечении Красного Креста для возобновления воссоединения семей, разделенных корейской войной. Также сообщается, что стороны могут обсудить выступление совместных спортивных команд на Азиатских играх.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын боится выезжать из КНДР, опасаясь военного переворота.  

 

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Теги публикации: КНДР, переговоры, Южная Корея  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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