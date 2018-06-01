КНДР і Південна Корея відновили переговори на вищому рівні

Переговори проходять у прикордонному селищі Пханмунджом

Північна і Південна Корея сьогодні, 1 червня 2018 року, відновили переговори на вищому рівні. Про це пише Associated Press.

Повідомляється, що зустріч проходить у прикордонноиу селищі Пханмунджом. За даними Міністерства об'єднання (Південна Корея), чиновники обмінялися думками про створення відділення зв'язку в північнокорейському місті Кесон, а також про спільне святкування річниці першого міжкорейського саміту.

Крім того, Сеул запропонував провести переговори про скорочення напруженості на кордоні, а також про залучення Червоного Хреста для відновлення возз'єднання сімей, розділених корейською війною. Також повідомляється, що сторони можуть обговорити виступ спільних спортивних команд на Азіатських іграх.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин боїться виїжджати з КНДР, побоюючись військового перевороту.