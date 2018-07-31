КНДР та Південна Корея приберуть пости охорони з демілітаризованої зони

Сторони досягли порозуміння в багатьох питаннях у сфері безпеки

КНДР та Південна Корея у вівторок, 31 липня, провели загальну військову зустріч в прикордонному селі Панмунджом, де обговорили заходи щодо забезпечення виконання військової частини свого квітневого саміту. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap News Agensy.

"Ми зробимо все можливе для того, щоб ми змогли створити практичні заходи для зменшення військової напруженості та зміцнення довіри між двома Кореями на цій зустрічі", - заявив лідер Південнокорейської делегації п'яти членів Корейської Народної Республіки генерал-майор Кім До Гюн.

В ході зустрічі було домовлено, що КНДР та Південна Корея готові в пробному режимі прибрати охоронні пости з демілітаризованої прикордонної зони (ДПЗ). На даний момент відомо про 60 постів охорони Південної Кореї та 160 постів КНДР.

Також спостерігачі заявили про намір проведення спільного проекту з розкопки рештків вояків, які були вбиті під час Корейської війни 1950-53 років і залишені в ДПЗ.

Нагадаємо, що Південна Корея і КНДР відновили радіозв'язок між військовими кораблями, який був перерваний в травні 2008 року.