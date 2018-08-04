КНДР і Південна Корея узгодили списки для зустрічі розділених сімей

На зустріч прибуде 93 людини з Південної Кореї і 88 осіб з Північної Кореї

Влада Північної Кореї (КНДР) і Південної Кореї погодили остаточні списки громадян двох країн, які візьмуть участь у зустрічі розділених сімей, наміченої на 20-26 серпня. Про це повідомляє Уonhapnews.

Згідно зі списками, на зустріч прибуде 93 людини з Південної Кореї і 88 осіб з Північної Кореї.

Повідомляється, що возз'єднання сімей пройде в два етапи. Спочатку, з 20 по 22 серпня жителі Південної Кореї відвідають своїх північнокорейських близьких, а з 24 по 26 серпня жителі КНДР відвідають південнокорейських родичів.

Видання повідомляє, що більшість учасників знаходяться у віці від 80 років і старше.

Нагадаємо, КНДР і Південна Корея у вівторок, 31 липня, провели загальну військову зустріч у прикордонному селі Панмунджом, де обговорили заходи щодо забезпечення виконання військової частини свого квітневого саміту.