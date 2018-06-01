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КНДР и Южная Корея проведут военные переговоры в июне

НовостиПолитика    01.06.2018 - 15:39
Фото: переговоры Северной и Южной Кореи (chinadaily.com.cn)
Фото: переговоры Северной и Южной Кореи (chinadaily.com.cn)

Военные переговоры Севера и Юга пройдут 14 июня

Представители Северной и Южной Кореи в ходе встречи в приграничной деревне Пханмунджом договорились провести военные переговоры на высшем уровне. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление сторон по итогам встречи.

"Южная и Северная Корея договорились предпринять значительные шаги для продвижения межкорейских отношений", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что военные переговоры состоятся 14 июня также в Пханмунджоме. Кроме того, стороны планируют 22 июня обсудить воссоединение семей, разделенных войной 1950-1953 годов. Также 18 июня продолжится обсуждение спортивного сотрудничества, чтобы представить единую команду на предстоящих Азиатских играх, объединения железных дорог, а также сотрудничества в сфере лесного хозяйства.

Напомним, сегодня сообщалось, что КНДР и Южная Корея возобновили переговоры на высшем уровне.  

 

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Теги публикации: КНДР, переговоры, Южная Корея  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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