КНДР и Южная Корея проведут военные переговоры в июне

Военные переговоры Севера и Юга пройдут 14 июня

Представители Северной и Южной Кореи в ходе встречи в приграничной деревне Пханмунджом договорились провести военные переговоры на высшем уровне. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление сторон по итогам встречи.

"Южная и Северная Корея договорились предпринять значительные шаги для продвижения межкорейских отношений", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что военные переговоры состоятся 14 июня также в Пханмунджоме. Кроме того, стороны планируют 22 июня обсудить воссоединение семей, разделенных войной 1950-1953 годов. Также 18 июня продолжится обсуждение спортивного сотрудничества, чтобы представить единую команду на предстоящих Азиатских играх, объединения железных дорог, а также сотрудничества в сфере лесного хозяйства.

Напомним, сегодня сообщалось, что КНДР и Южная Корея возобновили переговоры на высшем уровне.