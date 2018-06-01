КНДР і Південна Корея проведуть військові переговори в червні

Військові переговори Півночі і Півдня пройдуть 14 червня

Представники Північної і Південної Кореї в ході зустрічі в прикордонному селі Пханмунджом домовилися провести військові переговори на вищому рівні. Про це повідомляє Yonhap з посиланням на заяву сторін за підсумками зустрічі.

"Південна і Північна Корея домовилися зробити значні кроки для просування міжкорейських відносин", - йдеться в заяві.

Також повідомляється, що військові переговори відбудуться 14 червня також в Пханмунджомі. Крім того, сторони планують 22 червня обговорити возз'єднання сімей, розділених війною 1950-1953 років. Також 18 червня продовжиться обговорення спортивного співробітництва, щоб представити єдину команду на майбутніх Азіатських іграх, об'єднання залізниць, а також співробітництва у сфері лісового господарства.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що КНДР і Південна Корея відновили переговори на вищому рівні.