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Интервью

КНДР и Южная Корея договорились о возобновлении военной коммуникации

НовостиПолитика    15.06.2018 - 07:38
Фото: КНДР (wikimedia.org)
Фото: КНДР (wikimedia.org)

В ходе переговоров стороны обсудили демилитаризацию деревни Пханмунджом

Делегации КНДР и Южной Кореи впервые за 11 лет заключили соглашение о возобновлении военной коммуникации. Об этом сообщает DW.

Как сообщается, в ходе переговоров стороны обсудили демилитаризацию приграничной деревни Пханмунджом на "испытательный срок", а также прекращение "враждебных действий" вдоль границы.

Вместе с тем, по некоторым вопросам сторонам не удалось достичь согласия. Так, делегации не смогли договориться об установлении каналов связи между представителями военного руководства КНДР и Южной Кореи.

Кроме того, переговоры на уровне министерств обороны обеих стран также не были согласованы. Однако стороны договорились в дальнейшем работать над поиском решения по этим вопросам.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Южная Корея возобновят совместные военные учения, если Северная Корея будет недобросовестно вести переговоры относительно своей ядерной программы.

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Теги публикации: КНДР, переговоры, Южная Корея  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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