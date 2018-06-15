КНДР и Южная Корея договорились о возобновлении военной коммуникации

В ходе переговоров стороны обсудили демилитаризацию деревни Пханмунджом

Делегации КНДР и Южной Кореи впервые за 11 лет заключили соглашение о возобновлении военной коммуникации. Об этом сообщает DW.

Как сообщается, в ходе переговоров стороны обсудили демилитаризацию приграничной деревни Пханмунджом на "испытательный срок", а также прекращение "враждебных действий" вдоль границы.

Вместе с тем, по некоторым вопросам сторонам не удалось достичь согласия. Так, делегации не смогли договориться об установлении каналов связи между представителями военного руководства КНДР и Южной Кореи.

Кроме того, переговоры на уровне министерств обороны обеих стран также не были согласованы. Однако стороны договорились в дальнейшем работать над поиском решения по этим вопросам.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Южная Корея возобновят совместные военные учения, если Северная Корея будет недобросовестно вести переговоры относительно своей ядерной программы.